رياضة | ألميريا يسحق ألباسيتي بالثلاثة في مباراة من طرف واحد.. والجماهير ترفع صور " تركي آل الشيخ" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألميريا يسحق ألباسيتي بالثلاثة في مباراة من طرف واحد.. والجماهير ترفع صور " تركي آل الشيخ" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ألميريا فوزًا عريضًا على ضيفه ألباسيتي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على معلب ألعاب البحر الأبيض المتوسط معقل ألميريا، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الإسباني للدرجة الثانية.

وشهدت المباراة رفع جماهير ألميريا صور لـ "تركي آل الشيخ" مالك النادي الجديد.

افتتح سيرجيو أجوزا التسجيل لألميريا في الدقيقة 67 من ضربة جزاء، ثم أضاف أيستوت نكاكا الهدف الثاني في الدقيقة 82، وفي الدقيقة 90 عاد سيرجو أجوزا ليسجل الهدف الثاني له والثالث لألميريا بطريقة رائعة.

رفع ألميريا رصيده بهذا الفوز إلى ثلاثة نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإسباني للدرجة الثانية، في توقف رصيد الباسيتي عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير.