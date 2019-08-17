رياضة | التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى أحداث الشوط الأول بين الأهلي وبيراميدز سبورت، بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، بالمباراة المقامة حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.

ودخل الأهلي، المباراة بطريقة حماسية بحثا عن إحراز الهدف الأول، وسط تحفظ دفاعي من جانب بيراميدز، وإخراج جميع الكرات قبل وصولها لمنطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 7 أول فرص اللقاء عن طريق عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، بعدما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء من ضربة حرة مباشرة ولكن تمر بجوار القائم الأيمن للشناوي.

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