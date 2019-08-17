رياضة | التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتهى أحداث الشوط الأول بين الأهلي وبيراميدز سبورت، بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، بالمباراة المقامة حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.
ودخل الأهلي، المباراة بطريقة حماسية بحثا عن إحراز الهدف الأول، وسط تحفظ دفاعي من جانب بيراميدز، وإخراج جميع الكرات قبل وصولها لمنطقة الجزاء.
وشهدت الدقيقة 7 أول فرص اللقاء عن طريق عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، بعدما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء من ضربة حرة مباشرة ولكن تمر بجوار القائم الأيمن للشناوي.
وواصل بيراميدز استحواذه على الكرة، حتى كاد البوركيني إيريك تراوري، أن يحرز الهدف الأول بعد انفراده بالشناوي حارس الأهلي، قبل أن يسددها خارج المرمى بالدقيقة 17 من عمر المباراة.
وجاءت الدقيقة 24 لتحمل أول ظهور خطور للنادي الأهلي، عن طريق رمضان صبحي من الجبهة اليسرى، بعد مروره من دفاع بيراميدز، ليسددها على المرمى، قبل أن يتصدى لها أحمد الشناوي حارس المرمى ويخرجها لمنتصف الملعب.
وفي الدقيقة 33 كاد وليد أزارو مهاجم الأهلي، من إدراك الهدف الأول، بعد عرضية متقنة ليجدها أمامه ويهدرها بغرابة شديدة خارج المرمى الخالي من حارسه.
ومرت باقي دقائق المباراة بدون أي خطورة بين الطرفين، قبل أن يحتسب جهاد جريشة حكم المباراة دقيقة واحدة، لينهي بعدها الشوط الأول بدون أهداف.