رياضة | برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد السقوط أمام بلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد السقوط أمام بلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية حقيقة تفكير إدارة نادي برشلونة الإسباني في إقالة أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني، وذلك عقب الخسارة أمام أتلتيك بلباو بالأمس، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقالت إذاعة "كادينا سير" بأن بارتوميو رئيس النادي الكتالوني يواجه ضغوطات كبيرة من جماهير الفريق لإقالة فالفيردي بعد السقوط أمام بلباو في الدوري، لكن الرئيس هاديء حتي الآن لكن في حالة تكرار الخسارة مجددًا سيكون هناك تصرف آخر تجاه فالفيردي.

وطالبت بعض جماهير برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة فالفيردي بعد خسارة الفريق أمام بلباو، حيث أجمعوا بأن كان سببًا رئيسيًا في الخسارة بسبب تكتيكه السييء.