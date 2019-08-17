اونلاين | ON Sport - YouTube مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر Live HD كورة جول يلا شوت رابط ماتش الاهلي GOAL هدف أول

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مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، عندما يستضيف ملعب “برج العرب” بالإسكندرية، المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره بيراميدز، في إطار دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وتنطلق المبارة بينهما في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة On Sport، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين kora online.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: الشناوي

في الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني

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في الوسط: عاشور، عمرو السولية، رمضان صبحي، وليد سليمان، حسين الشحات

في الهجوم: وليد أزارو.

ويسعى الأهلي لفك عقدة مبارياته مع بيراميدز بتحقيق الفوز، يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS.

ويتسلح لاسارتي المدير الفني للمارد الأحمر بقوة هجومه المتمثل في وليد سليمان والشحات ورمضان خلف المهاجم المغربي أزارو، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز بث مباشر kora live، ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في الفوز على إطلع بره الجنوب سوداني برباعية نظيفة في مباراة الذهاب.