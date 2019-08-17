اونلاين | PLUS لايف: مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز AHLY VS Pyramids في الجول أونلاين ONLINE رابط سريع الاهلي YALLAKOORA

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر PLUS لايف: مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز AHLY VS Pyramids في الجول أونلاين ONLINE رابط سريع الاهلي YALLAKOORA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوفر موقع الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر YALLA SHOOT المواجهة المرتقبة بين الأهلي و بيراميدز اليوم السبت، تابع مباشرة مباراة (الأهلي × بيراميدز) في كأس مصر، حيث يستضيف ملعب برج العرب المواجهة النارية بين الفريق الأول بالنادي الأهلي و نظيره فريق بيراميدز على ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر (EGYPTIAN CUP).

البث المباشر – كورة ستار مباريات كأس مصر – حيث يتفوق فريق بيراميدز على الأهلي خلال المواجهات الأخيرة بين الفريقين، حيث حقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية على المارد الأحمر، ويتطلع الأهلي لإيقاف سلسلة الهزائم أمام بيراميدز وتحقيق الفوز في لقاء اليوم والتأهل لدوري الثمانية، تابع بث مباشر لمباراة اليوم عبر KORA GOAL.

KORA2DAY – بث مباشر مباراة الأهلي اليوم، حيث تبدأ أحداث المواجهة المثيرة بين الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة بتوقيت مدينة مكة المكرمة، شاهد (كول كورة) بث مباشر مباراة الأهلي اليوم بدون تقطيع LIV7HD.

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