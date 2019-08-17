اونلاين | Youtube - كوورة جول مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر Al Ahly Vs Pyramids Live ماتش الاهلي متعددة ONLIVE

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شاهد بث مباشر KORA LIVE مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم السبت 17-8-2019، مشاهدة لايف مباراة الأهلي اليوم في كأس مصر، حيث يصطدم الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره فريق بيراميدز على أرضية استاد "برج العرب" ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة بتوقيت مدينة مكة المكرمة، شاهد YALLA LIVE بث مباشر مباراة الأهلي اليوم بدون تقطيع، حيث يتطلع الأهلي للثأر من منافسه بيراميدز بعدما خسر أمامه مباراتي الدورين الأول والثاني بالدوري الممتاز بالموسم الماضي، شاهد الآن مباراة بيراميدز علي KORA2DAY.

من المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشور وحسين الشحات

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الهجوم : رمضان صبحي ووليد سليمان ووليد أزارو

أما بيراميدز سوف ييدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

الدفاع: رجب بكاروعلى جبروأحمد أيمن منصورومحمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" وعبدالله السعيد وإريك تراوري

الهجوم: إسلام عيسى وإبراهيم حسن وأحمد علي..

يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 بكأس مصر اليوم عبر قنوات نايل سبورت، وأون سبورت (ON SPORT) بجودة عالية وتعليق مميز، كما تستطيعون متابعة بث مباشر KORA STAR من خلال روابط البث المتوفرة عبر موقعنا COOL KORA.