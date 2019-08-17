اونلاين | يلا شوت ON SPORTS HD مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز كورة ستار TIME SPROT يلا كورة أونلاين ONLINE رابط سريع الاهلي

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تنطلق مباراة الأهلي وبراميدز اليوم السبت 17 أغسطس 2019 في الثامنة مساءً على استاد برج العرب بالأسكندرية في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

ستقوم قناة On Sportالمفتوحة والنيل للرياضة ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي وبراميدز عبر موقع الخليج 365 الرياضي وOn Sport

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من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشور وحسين الشحات

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الهجوم : رمضان صبحي ووليد سليمان ووليد أزار

أما تشكيل براميدز فمن المتوقع أن يكون كالآتي :-

حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

الدفاع: رجب بكاروعلى جبروأحمد أيمن منصورومحمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" وعبدالله السعيد وإريك تراوري

الهجوم: إسلام عيسى وإبراهيم حسن وجون أنتوي..

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