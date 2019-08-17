اونلاين | يلا شوت بلس El Ahly مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر رابط يوتيوب متعدد الجودات كورة لايف اهلي YALLA AHLY

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يستضيف ملعب برج العرب بالاسكندرية مباراة الاهلي وبيراميدز يلا شوت yalla shoot وذلك في تمام الثامنة مساءً لمتابعة مباراة الأهلي وبراميدز في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر وتنقل على اون سبورت والنيل للرياضة ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي وبراميدز يوتيوب لايف youtube live.

التشكيل المتوقع للأهلي امام بيراميدز kora live

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشور وحسين الشحات

الهجوم : رمضان صبحي ووليد سليمان ووليد أزارو

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التشكيل المتوقع لبيراميدز امام الاهلي kora star

في حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

في الدفاع: رجب بكاروعلى جبروأحمد أيمن منصورومحمد حمدي.

في الوسط: نبيل عماد "دونجا" وعبدالله السعيد وإريك تراوري

في الهجوم: إسلام عيسى وإبراهيم حسن وجون أنتوي

مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز في كأس مصر

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