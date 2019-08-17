اونلاين | يلا شوت الجديد 7SRY مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر LIVE7HD رابط ماتش الأهلي KORA STAR الاهلي اون سبورت HD

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز يلا شوت yalla shoot اليوم السبت 17 أغسطس 2019 في مسابقة كأس مصرkora live كورة لايف تعد البطولة الاقدم في مصر في اطار منافسات دور الستة عشر ويسعى نادي الاهلي في الفوز والتغلب على نادي بيراميدز بعدما تلقى منههزيمتين في الدوري المصري ذاهابا وايابا رغم فوز النادي الاهلي بالدوري المصري هذا الموسم 2019 كورة اون لاين kora online ويطمح نادي بيراميدز في الفوز على النادي الاهلي .

ستلعب مباراة الاهلي وبيراميدز على ستاد برج العرب بالأسكندرية kora star كورة ستار وذلك في تمام الثامنة مساءً لمتابعة مباراة الأهلي وبراميدز في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر وتنقل على قناة On Sportالمفتوحة والنيل للرياضة ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي وبراميدز يلاشوت yalla shoot.

التشكيل المتوقع للأهلي امام بيراميدز

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشور وحسين الشحات

الهجوم : رمضان صبحي ووليد سليمان ووليد أزارو

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التشكيل المتوقع لبيراميدز امام الاهلي

في حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

في الدفاع: رجب بكاروعلى جبروأحمد أيمن منصورومحمد حمدي.

في الوسط: نبيل عماد "دونجا" وعبدالله السعيد وإريك تراوري

في الهجوم: إسلام عيسى وإبراهيم حسن وجون أنتوي

مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز في كأس مصر

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