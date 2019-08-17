اونلاين | يلا شوت AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر رابط مباراة الأهلي Azaro GOAL كورة لايف hd جودة متعددة ON TIME

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يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية، مباراة الأهلي ونظيره بيراميدز سبورت، مساء اليوم ضمن منافسات مسابقة كأس مصر.

ويسعى الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، لتحقيق نتيجة الغوز والعبور نحو الدور المقبل، أملا في تحقيق اللقب الغائب منذ عام 2017.

كما يرغب الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز سبورت، في تحقيق أول فوز له بالمسابقات المحلية مع فريقه الجديد، بعدما نجح في الفوز على النجم الكونغولي بالكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي، أيضا كان حقق فوزا مريحا على إطلع بره الجنوب سوداني، برباعية نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قنوات On Sports ونايل سبورت.

وتشاهد المباراة عبر KOOOORA GOAL، بالإضافة للخدمة التي يقدمها الخليج 365 الرياضي في بث مباراة الأهلي وبيراميدز بدور الستة عشر لمسابقة كأس مصر بدون تقطيع.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشور وحمدي فتحي

الهجوم : رمضان صبحي وحسين الشحات، ووليد أزارو

أما تشكيل براميدز فمن المتوقع أن يكون كالآتي :-

حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

الدفاع: رجب بكار وعلى جبر وأحمد أيمن منصور وعبدالله البكري.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" وعبدالله السعيد ومحمد حمدي.

خط الهجوم: إسلام عيسى وإبراهيم حسن وإيريك تراوري