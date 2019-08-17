اونلاين | أونلاين NOW: مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر (Ramadan Sobhi) هدف الأهلي الآن رابط ماتش الاهلي AHLY PLUS

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ينتظر عشاق الكرة المصرية، مباراة من العيار الثقيل مساء اليوم، عندما يحل بيراميدز سبورت ضيفا على الأهلي، بمباريات كأس مصر.

وتعد تلك المباراة ذات طابع خاص لكلا الفريقين، حيث يسعى المارد الأحمر بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، في تحقيق الفوز ورد الاعتبار بعدما تلقى الفريق هزيمتين متتاليتين أمام نفس الفريق بالموسم الماضي.

على الجانب الآخر يسعى بيراميدز تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني، لتأكيد تفوقه وتصدير عقده للمارد الأحمر ومن ثم الصعود لدور الثمانية بالبطولة.

وتقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قنوات On Sports و نايل سبورت.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني.

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خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشور وحمدي فتحي

الهجوم : رمضان صبحي وحسين الشحات، ووليد أزارو

أما تشكيل براميدز فمن المتوقع أن يكون كالآتي :-

حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

الدفاع: رجب بكار وعلى جبر وأحمد أيمن منصور وعبدالله البكري.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" وعبدالله السعيد ومحمد حمدي.

خط الهجوم: إسلام عيسى وإبراهيم حسن وإيريك تراوري

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