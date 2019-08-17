اونلاين | يلا كورة KORAGOAL بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز FILGOAL| بث مباشر الأهلي وبيراميدز بدون تقطيع| كورة ستار الاهلي NOW

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شاهد البث المباشر لمواجهة فريق الأهلي مع فريق بيراميدز اليوم السبت 17/8/2019 في الساعة الثامنة مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر YALA KOORA.

يلا لايف أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية KOORA ONLINE.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط :عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

يلا شوت حصري وتعد هذة هي المباراة الأخيرة في دور ال16 من بطولة كأس مصر، وسوف تلعب مباريات دور الربع نهائي في الأيام المقبلة قبل بداية الموسم الجديد في بطولة الدوري المصري الممتاز KOORA STAR