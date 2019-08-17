اونلاين | KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر كورة اون لاين رابط طلقة تابع لايف ماتش الاهلي بطل الكاسLIVE

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بث الاسطورة لمباراة فريق الأهلي مع فريق بيراميدز اليوم السبت 17 أغسطس في الساعة الثامنة مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر KORA2DAY.

كورة لايف ويرغب النادي الأهلي في الإطاحة بنادي بيراميدز من بطولة كأس مصر، والثأر من الهزيمتين في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي في الدور الأول والثاني أيضاً YALLA LIVE.

يلا شوت حصري بينما يريد بيراميدز مع مدربه الجديد سباستيان ديسابر في بداية الموسم بشكل جيد وتحقيق الانتصارات كما فعل في البطولة الأفريقية بنتيجة 4-1 COOL KORA.

كورة اتش دي ويغيب جون انطوي مهاجم فريق بيراميدز عن اللقاء بداعي الإصابة في اليومين الماضيين، وسيعتمد ديسابر على الوافد الجديد من نادي المقاولون العرب احمد علي كمهاجم أساسي خلال المباراة BEIN MATCH.