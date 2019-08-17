اونلاين | رابط بث مباشر مباراة الاهلى وبيراميدز اليوم السبت 17-8-2019 فى كاس مصر ON SPORTS يوتيوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط بث مباشر مباراة الاهلى وبيراميدز اليوم السبت 17-8-2019 فى كاس مصر ON SPORTS يوتيوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت yallashoot، حيث يستعد النادي الأعلي بقيادة مارتن لاسارتي لخوض لقاء ناري ضد بيراميدز مساء اليوم السبت 17/8/2019 في إطار مباراة دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويستضيف ملعب برج العرب مباراة الأهلي al ahly مع بيراميدز في دور ثمن نهائي بطولة كأس مصر اليوم السبت في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت القاهرة والـ9:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ10:00 بتوقيت أبو ظبي، شاهد الآن مباراة الأهلي اليوم كورة ستار kora star وفيما يلي رابط مباراة بيراميدز والأهلي بث مباشر كورة لايف kora live.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام بيراميدز اليوم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، رمضان صبحي، وليد سليمان، حسين الشحات

خط الهجوم: وليد أزارو

ويدخل النادي الأهلي رافعاً شعار الفوز فقط أمام بيراميدز من أجل العبور لدور ربع النهائي ومواجهة حرس الحدود، مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر عبر البث المباشر على قناة أون سبورت on sport HD.

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