اونلاين | يلا شوت KORA ON مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر (تغطية مباشرة) رابط يوتيوب أون سبورت ماتش الأهلي TIME SPORTS You

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يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي رابط مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر كورة ستار kora star، حيث يستضيف ملعب "برج العرب" بالإسكندرية مباراة قوية سوف تجمع بين الأهلي وبيراميدز مساء اليوم السبت 17/8/2019 ويأتي ذلك في إطار دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وتقام مباراة الأهلي al ahly مع بيراميدز في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر اليوم السبت في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت القاهرة والـ9:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ10:00 بتوقيت أبو ظبي، مشاهدة مباراة الأهلي اليوم كورة لايف kora live.

ويتوقع أن يدخل النادي الأهلي بالتشكيلة المتوقعة التالية أمام بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني

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خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، رمضان صبحي، وليد سليمان، حسين الشحات

خط الهجوم: وليد أزارو

وستذاع مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر عبر البث المباشر على قناة أون سبورت on sport HD حيث يمكنكم مشاهدين متابعة المباراة لحظة بلحظة عبر موقع الخليج 365 الرياضي يلا شوت yallashoot.