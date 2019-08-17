اونلاين | KOOORAGOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر Man City(تغطية مباشرة) منقول عبر قناة beIN SPORTS HD 2

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KOOORAGOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر Man City(تغطية مباشرة) منقول عبر قناة beIN SPORTS HD 2 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البث المباشر لمواجهة مانشستر سيتي ضد توتنهام KOORA GOAL، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب “الاتحاد”، لمشاهدة المباراة المنتظرة بين السيتي ونظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ويمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام حصريًا KOORA ONLINE، عند انطلاقها في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA، ومن المتوقع أن يبدأ توتنهام المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: هوجو لوريس

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في الدفاع: فيرتونخين – داني روز – ألديرفيريلد – كيلي ووكر.

في الوسط: موسي سيسوكو – ديمبلي – كريستيان إريكسن

في الهجوم: هيونج مين سون – مورا – إريكسن .

ويمكنكم متابعة المباراة حصريًا فور انطلاقها عبر “الخليج 365 الرياضي” بث مباشر للمباراة، لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام بث مباشر yalla shoot.

ويسعى مانشستر سيتي لتأكيد بدايته القوية في الموسم الجديد، بعد الفوز على وست هام يونايتد بخماسية نظيفة، في الجولة الأولى من بطولة الدوري، والحصول على لقب الدرع الخيرية على حساب مواطنه ليفربول بعد الفوز عليه بركلات الترجيح، للاستمتاع بالبث المباشر كورة ستار kora star.