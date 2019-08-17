اونلاين | بث مباشر مباراة مان سيتي وتوتنهام| مشاهدة مباراة مان سيتي وتوتنهام اليوم مباشر كوورة لايف Live Manchester رابط مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة مان سيتي وتوتنهام| مشاهدة مباراة مان سيتي وتوتنهام اليوم مباشر كوورة لايف Live Manchester رابط مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة اليوم السبت 17 أغسطس 2019 إلى ستاد الاتحاد معقل مانشستر سيتي في تمام السادسة والنصف لمتابعة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة المباراة على يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي، يلا كورة تابع ماتش مانشستر سيتي وتوتنهام بجودة عالية، في أولي مبارياته في الدوري الإنجليزي، YALLAHO SHOOT بلس مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم KORA LIVE جودة عالية الآن. تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة BEIN SPORTS HD2

من المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر سيتي كالتالي :-

حراسة المرمي: كلاوديو برافو.

خط الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو – جون ستونز – نيكولاس أوتامندي كايل وولكر.

خط الوسط: ديفيد سيلفا – رودريجو هيرنانديز – كيفن دي بروينه.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس – لوكاس ناميتشا – رحيم ستيرلينج.

Advertisements

أما توتنهام فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالآتي :-

حراسة المرمي: هوجو لوريس.

خط الدفاع: جرت فيرتونخين – داني روز – توبي ألديرفيريلد – كيلي ووكر.

خط الوسط: موسي سيسوكو – ديمبلي – كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: هيونج مين سون – لوكس مورا – هاري كين.

ستقوم قناة BeIN SPORTS HD2 AR ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام عبر موقع الخليج 365 الرياضي وbeIN SPORTS HD 2AR

كورة أون لاين رابط يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي بث مباشر تابع لايف ماتش مانشستر سيتي وتوتنهام KORA STAR كول كورة ماتش مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، كورة جول متابعة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع على قناة بي ان سبورت في البث المباشر والحصري والمباشر. يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر BEIN MATCH كورة لايف، يأمل مانشستر سيتي في الفوز أمام توتنهام تابع لايف يوتيوب ماتش مانشستر سيتي وتوتنهام