اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر AHLY VS Pyramids يلا شوت TIME SPORTS كورة ستار ON SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر AHLY VS Pyramids يلا شوت TIME SPORTS كورة ستار ON SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه النادى الأهلى بيراميدز، اليوم السبت فى تمام الثامنة مساءاً على ملعب برج العرب بالأسكندرية ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر، ويمكنك متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر KOORA Star.

وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport فى تمام الثامنة بتوقيت مصر والتاسعه بتوقيت السعودية، وينقل الخليج 365 الرياضي بث حي ورابط سريع Yalla Shoot.

ومن المتوقع أن يختار مارتن لاسارتى المدير الفنى للنادى الأهلى تشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : على معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعه، محمد هانى

خط الوسط : عمرو السولية، حمدى فتحى، حسين الشحات، صالح جمعه

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خط الهجوم : رمضان صبحى وليد أزارو.

ويقدم الخليج 365 الرياضي بث حى ومباشر وسريع دوم تقطيع لمباراة الأهلى وبيراميدز المؤجلة ببطولة كأس مصر لدور ال 16، يلا شوت، وينتظر عشاق الكرة المصرية أن تكون المباراة مليئة بالأحداث والإثارة، شاهد المباراة، KOORA Online.

بينما من المتوقع أن يبدأ بيراميدز تحت قيادة سباستيان ديسابر تشكيله كالأتي :

حراسة المرمى : أحمد الشناوى

خط الدفاع : محمد حمدى، أحمد أيمن منصور، على جبر، رجب بكار

خط الوسط : نبيل دونجا، إبراهيم حسن، عبدالله السعيد، إيريك تراورى، إسلام عيسي

خط الهجوم : أحمد على