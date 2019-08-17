اونلاين | رابط ON SPORTS مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز| يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز| كورة ستار رابط سريع ON يوتيوب

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يلتقي النادى الأهلى مع نظيره بيراميدز اليوم، السبت فى مسابقة كأس مصر وتحديداً فى دور ال 16 من البطولة الأقدم فى مصر، ويمكنك متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي عبر رابط سريع دون تقطيع، أونلاين، مشاهدة النادى الأهلى وبيراميدز فى بطولة كأس مصر، Yalla SHoot.

وسيذاع اللقاء على قناة ON Sport وسيقام اللقاء على ملعب برج العرب بالأسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت مصر و التاسعة مساءاً بتوقيت السعودية، شاهد المباراة عبر KORA STAR.

ومن المتوقع أن يختار مارتن لاسارتى المدير الفنى للنادى الأهلى تشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : على معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعه، محمد هانى

خط الوسط : عمرو السولية، حمدى فتحى، حسين الشحات، صالح جمعه

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خط الهجوم : رمضان صبحى وليد أزارو

بينما من المتوقع أن يبدأ بيراميدز تحت قيادة سباستيان ديسابر تشكيله كالأتي :

حراسة المرمى : أحمد الشناوى

خط الدفاع : محمد حمدى، أحمد أيمن منصور، على جبر، رجب بكار

خط الوسط : نبيل دونجا، إبراهيم حسن، عبدالله السعيد، إيريك تراورى، إسلام عيسي

خط الهجوم : أحمد على

شاهد لقاء الأهلى وبيراميدز عبر الخليج 365 الرياضي دون تقطيع، رابط يلا شوت، سريع مشاهدة مباراة كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز، KOORA LIVE, ويسعى الأهلى لمصالحة جماهيره أمام بيراميدز بعدما خسر منه مباراتى بطولة الدورى الموسم الماضي، KOORA Online.