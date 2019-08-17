شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يحتفي بفوز ألميريا والان مع التفاصيل

عبر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته بفوز فريق ألميريا بثلاثية نظيفة على فريق ألباسيتي في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" : شكراً جمهور الميريا ... مبروك الفوز ٣-٠ على فريق قوي والقادم أجمل ... الحمدالله . الجدير بالذكر أن المستشار السعودي قام بشراء ألميريا الإسباني مطلع هذا الموسم وضم العديد من الصفقات المميزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يحتفي بفوز ألميريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.