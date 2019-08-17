بالفيديو.. أوباميانج يتحدى صلاح وماني

أكد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، على استعداداه لحصد لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأوضح أنه سعيد بالفوز الثاني على التوالي أمام بيرنلي بهدفين مقابل هدف، ونسعى للمنافسة على الألقاب هذا الموسم.

Advertisements

يذكر أن أوباميانج تشارك مع ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني في ترتيب هدافي الموسم الماضي برصيد 22 هدفا.