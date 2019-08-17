شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أوباميانج يتحدى صلاح وماني والان مع التفاصيل
أكد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، على استعداداه لحصد لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وأوضح أنه سعيد بالفوز الثاني على التوالي أمام بيرنلي بهدفين مقابل هدف، ونسعى للمنافسة على الألقاب هذا الموسم.
يذكر أن أوباميانج تشارك مع ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني في ترتيب هدافي الموسم الماضي برصيد 22 هدفا.
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