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بالفيديو.. أوباميانج يتحدى صلاح وماني

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أكد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، على استعداداه لحصد لقب هداف هذا الموسم.

وأوضح أنه سعيد بالفوز الثاني على التوالي أمام بيرنلي بهدفين مقابل هدف، ونسعى للمنافسة على الألقاب هذا الموسم.

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يذكر أن أوباميانج تشارك مع ثنائي محمد صلاح وساديو ماني في ترتيب هدافي الموسم الماضي برصيد 22 هدفا.

 

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