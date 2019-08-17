شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من راموس عن هزيمة برشلونة في أولى مباريات الليجا والان مع التفاصيل

قال سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، أن هزيمة برشلونة أمس في أولى مباريا الليجا أتلتيك بيلباو بهدف نظيف، لن يؤثر معهم، وأنهم يسعوا لحصد الثلاث نقاط في كل مباريات ولا ينتظرون نتائج الفرق الأخرى. وأبدى سعادته بفوزهم اليوم على سيلتا فيجو، مؤكداً أنهم يسعون للعودة للتويج بكافة البطولات هذا الموسم.

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