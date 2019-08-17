شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مانشستر سيتي يتقدم 2-1 على توتنهام في الشوط الأول والان مع التفاصيل

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالتقدم لهدفين مقابل هدف لتوتنهام، في المبارة التى تجمع ينهما الان ضمن مبارايات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

أحرز رحيم سترلينج الهد الأول للستي في 20 دقيقة من عمر المباراة

ثم تعادل الأرجنتيني إريك لاميلا بعدها بـ3 دقائق فقط وتحديدا في الدقيقة 23 لتصبح النتيجة 1-1 بين الفريقين.

وجاء الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 34 من عمر المباراة عبر النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.