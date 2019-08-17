شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لبيراميدز أمام الأهلي والان مع التفاصيل

أعلن الجاهز الفني لفريق بيراميدز، بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق، عن تشكيل فريقه أمام الأهلي، في المبارة التي ستجمعهما بعد قليل، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر بالبطولة كأس مصر. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:- Advertisements في حراسة المرمى: أحمد الشناوي في خط الدفاع: رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن، محمد حمدي. في خط الوسط: نبيل دونجا، ايريك تراوري، محمد فتحي. في خط الهجوم: عبده لومالاه، عبد الله السعيد، أحمد علي.

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