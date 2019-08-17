شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يصفع ريال مدريد بهذا اللاعب والان مع التفاصيل
قالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن انتقال كوتينيو لنادي بايرن ميونخ الألماني، يعد بمثابة صفعة جديدة من برشلونة لريال مدريد، حيث أغلقت الصفقة محاولات النادي الملكي في رحيل الويلزي جاريث بيل لبارين ميونخ.
ويسعى نادي ريال مدريد في التخلص من جاريث بيل، مقابل مبلغ مادي كبير.
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