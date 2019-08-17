شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة غياب مودريتش عن مباريات ريال مدريد والان مع التفاصيل

خيم الحزن والحذر على جماهير نادي ريال مدريد الأسباني عقب، حصول الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق على بطاقة حمراء في 56 أمام سيلتا فيجو من مبارة الفريق أمام سيلتا فيجو. وسيغيب لوكا مودريتش عن الفريق 3 مباريات بسبب حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة، مما سيؤثر على خط منتصف الفريق بشكل كبير خلال الثلاث مباريات القادمة، في ظل غياب أيدين هازراد للإصابة.

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