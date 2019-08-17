شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ بالقوة الضاربة أمام بيراميدز والان مع التفاصيل

أعلن الجهاز الفني لنادي الأهلي، بقياد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عن تشكيل الفريق أمام نادي بيراميدز في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول. خط الوسط :عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي. خط الهجوم: وليد أزارو

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