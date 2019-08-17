شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقدم عرض جديد يشمل نجم فريقه لضم نيمار والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن نادي برشلونة يواصل مجهوداته لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب لباريس سان جيرمان. وأوضحت أن نادي برشلونة يسعى لضم اللاعب مقابل أرتورو فيدال نجم الفريق الإسباني في هذه الصفقة، ولاعب آخر و60 مليون يورو.

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