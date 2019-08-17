شكرا لقرائتكم خبر عن بيل يصفع زيدان في أولى مباريات ريال مدريد بالليجا والان مع التفاصيل

شارك الويلزي جاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، في أولى مباريات الفريق بالليجا أمام سيلتا فيجو، عقب إصابة هازرد. ونجح بيل في صناعة الهدف الأول لريال مدريد، لكريم بنزيمة في الدقيقة 12 من عمر المبارة. وكان زيدان عرض بيل للبيع طوال فترة الانتقالات الصيفية وطالب باستبداله مع لاعبين آخرين، لعدم حاجته داخل الفريق، ولكنه أحرج زيدان فيأولى مباريات الفريق.

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