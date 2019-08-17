تعرف على تشكيل ديربي مانشستر سيتي وتوتنهام

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أعلن الجهاز الفني لمانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا المدير الفني تشكيلة فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبير بعد قليل، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت تشكيلة السيتي على النحو التالي: Advertisements أما تشكيلة توتنهام بقيادة المدرب ماوريتسيو بوكتينيو فقد جاءت كالتالي:

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