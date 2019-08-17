شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يتواصل مع برشلونة لانهاء صفقة نيمار والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة سبورت الكتالونية، أن نادي باريس سان جيرمان يسعى لبيع لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية بأقصى استفادة، وأوضحت أن المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان على اتصال مستمر مع إيرك إبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة لمتابعة تطورات الصفقة. ويسعى نادي باريس سان جيرمان للحصول على 100 مليون يورو ولاعبين مقابل عودة نيمار لبرشلونة مجدداَ.

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