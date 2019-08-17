شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن عن مدة غياب سواريز والان مع التفاصيل
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، عن إصابة مهاجمه لويس سواريز، الذي غادر مبارة فريقه أمس أمام أمام أثلتيك بلباو، في انطلاقة الدوري الإسباني إصابته في العضلة النعلية للساق اليمنى.
وأوضح أنه سيغيب عن الفريق، لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع.
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