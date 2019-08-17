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برشلونة يعلن عن مدة غياب سواريز

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، عن إصابة مهاجمه لويس سواريز، الذي غادر مبارة فريقه أمس أمام أمام أثلتيك بلباو، في انطلاقة إصابته في العضلة النعلية للساق اليمنى.

وأوضح أنه سيغيب عن الفريق، لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع.

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