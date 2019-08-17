شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه: هذا اللاعب السبب في هزيمتنا في افتتاحية الليجا والان مع التفاصيل
أكد جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني، أن زميله عثمان ديمبيلي هو المسئول عن هزيمة الفريق أمس في أمام أتلتيك بيلباو في افتتاحية الليجا، وذلك بحسب صحيفة سبورت الكتالونية.
وأوضح بيكيه أن عثمان ديمبيلي كان بإماكنه منه ادوريز من احراز الهدف
وفقد برشلونة أول ثلاثة نقاط في مسابقة الدوري الإسباني من بيلباو على ملعب السان ماميس.
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