شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. كريم بنزيمة يتقدم لريال مدريد في أولى مباريات الدوري الأسباني والان مع التفاصيل

نجح فريق ريال مدريد في أحراز هدف التقدم أمام سيلتا فيجو فى الدقيقة 12 من عمر المباراة التى تجمعهما على ملعب "بالايدوس" بالجولة الأولى من الدورى الإسبانى "الليجا"، بأقدام مهاجمه كريم بنزيما. وغاب عن الريال فى لقاء اليوم النجم البلجيكى ايدين هازارد والفرنسى فيرلاند ميندى للإصابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. كريم بنزيمة يتقدم لريال مدريد في أولى مباريات الدوري الأسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.