شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يفجر مفاجأة ويحذر من إصابات نيمار المتكررة والان مع التفاصيل

أعلن طبيب سبق أن عالج، البرازيلي نيمار، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من مشاركته في المباريات مبكراً حت لا تتجدد إصابته، ويخضع نيمار حالياً لبرنامج تأهيلي ويؤدي تدريبات منفردة.

فينا أعلن توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن استبعاد نيمار، عن تشكيل الفريق، في مبارته أنان رين غداً الأحد، في ختام الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وأوضح أن استبعاد نيمار بسبب خضوعه لفترة تدريبات فردية ضمن برنامجه التأهيلي، ومن المقرر أن يكون جاهز للمشاركة مع الفريق الأسبوع القادم.