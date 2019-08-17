شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يضع شروط للوكاكو لمشاركته في أولى مباريات الدوري والان مع التفاصيل
قالت تقارير صحفية، أن المهاجم البلجيكي المنضم حديثًا إلى صفوف نادي إنتر ميلان، روميلو لوكاكو، سيغيب عن صفوف الفريق في أولى مباريات الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل لزيادو وزنه.
حيث رفض الفريق البدني وزن لوكاكو، الضي يصل لـ104 كيلو جرام، مشترطين نقص وزنه لأقل من 100 كيلو لمشاركته مع الفريق.
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