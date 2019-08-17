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إنتر ميلان يضع شروط للوكاكو لمشاركته في أولى مباريات الدوري

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قالت تقارير صحفية، أن المهاجم البلجيكي المنضم حديثًا إلى صفوف نادي إنتر ميلان، روميلو لوكاكو، سيغيب عن صفوف الفريق في أولى مباريات الأسبوع المقبل لزيادو وزنه.

حيث رفض الفريق البدني وزن لوكاكو، الضي يصل لـ104 كيلو جرام، مشترطين نقص وزنه لأقل من 100 كيلو لمشاركته مع الفريق.

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