شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب باريس سان جيرمان يحدد موعد مشاركة نيمار مع الفريق والان مع التفاصيل

أعلن توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن استبعاد البرازيلي نيمار، عن تشكيل الفريق، في مبارته أنان رين غداً الأحد، في ختام الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وأوضح أن استبعاد نيمار بسبب خضوعه لفترة تدريبات فردية ضمن برنامجه التأهيلي، ومن المقرر أن يكون جاهز للمشاركة مع الفريق الأسبوع القادم.