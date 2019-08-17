دورتموند يستغل تعثر بايرن ميونيخ ويسحق أوغسبورغ

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زاد دورتموند إيقاع اللعب في الشوط الثاني وأحرز ثلاثة أهداف

سحق بروسيا دورتموند ضيفه أوغسبورغ 5-1، وذلك في الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، السبت.

وصعق أوغسبورغ صاحب الأرض عندما هز فلوريان نيدرلخنر الشباك بعد 30 ثانية فقط، لكن دورتموند تعافى سريعا وأدرك الإسباني ألكاسير، هداف الفريق في الموسم الماضي، التعادل في الدقيقة الثالثة.

وزاد دورتموند إيقاع اللعب في الشوط الثاني وأحرز ثلاثة أهداف في غضون 8 دقائق، وفق ما نقلت "رويترز".

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ومنحه الإنجليزي جيدون سانشو التقدم في الدقيقة 51 ثم صنع اللاعب الشاب هدفين لماركو رويس وألكاسير قبل أن يختتم البديل يوليان براندت الأهداف بتسديدة مباشرة في الدقيقة 82.

وبدا بايرن ميونيخ، الفائز بآخر سبعة ألقاب في الدوري، غير مستعد لانطلاق المسابقة بعدما اكتفى بالتعادل 2-2 مع ضيفه هيرتا برلين، الجمعة.