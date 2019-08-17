شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول | تعادل سلبي بين الأهلي وبيراميدز (كأس مصر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز إنتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي تقام بين الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – على معلول .

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – صالح جمعة .

خط الهجوم: رمضان صبحي – وليد أزارو.

شهدت بداية المباراة ضغط مبكر من جانب الأهلي بحثًا عن هدف التقدم حيث اهدر حمدي فتحي اول فرصة بضربة رأس انتهت بركلة مرمي للمنافس.

وينشط رمضان صبحي من الجبهة اليسرى وحسين الشحات من نظيرتها اليمني وسط تحركات مستمرة من جانب صالح جمعة بحثا عن ثغرة لتوصيل الكرة إلى وليد ازارو مهاجم الفريق مع محاولات مستمرة من جانب لاعبي بيراميدز لإيقاف زحف الأهلي المبكر في انطلاقة المباراة.

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ويحصل لاعبو بيراميدز على ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها عبدالله السعيد ويسددها ولكنها تخرج بجوار قائم محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي.

وتتوقف المباراة لإصابة إيريك تراوري لاعب بيراميدز قبل ان تستأنف المباراة من جديد وسط محاولات مستمرة من لاعبي الأهلي للضغط على لاعبي الخصم.

ويرسل صالح جمعة كرة عرضية في الدقيقة 14 بإتجاه رمضان صبحي في العمق ولكنها تنتهي في يد حارس بيراميدز.

ويظهر ايريك تراوري لاعب بيراميدز في الدقيقة 18 ويسدد كرة قوية تمر بجوار مرمي الأهلي في واحدة من ابرز فرص المنافس في الشوط الأول ويظهر عبدالله السعيد من جديد ويسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تصل سهلة إلى محمد الشناوي بعد ان ارتطمت بجسد احد لاعبي الأهلي.

وينشط رمضان صبحي من جديد ويسدد كرة قوية من الجبهة اليسري في الدقيقة 25 ولكن يبعدها احمد الشناوي حارس بيراميدز بعد ان فشل في الإمساك بها بسبب قوتها لتمر اول 30 دقيقة من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتشهد الربع ساعة الأخيرة في الشوط الأول محاولات مستمرة من جانب لاعبي الأهلي لإدراك هدف المبادرة حيث يهدر وليد ازارو مهاجم الأهلي اخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 33 حيث يرسل صالح جمعة كرة عرضية تصل إلى وليد ازارو الذي يسددها تمر بجوار مرمي احمد الشناوي حارس بيراميدز وبعدها يتغاضى الحكم جهاد جريشة عن ركلة جزاء صحيحة بعدما تعمد عبده لومالا لمس الكرة داخل منطقة الجزاء

ويحصل ايمن اشرف لاعب الأهلي على الكارت الأصفر في الدقيقة 42.

ويسدد عبدالله السعيد ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 43 من على حدود منطقة الجزاء يخرجها محمد الشناوي حارس الأهلي إلى ضربة ركنية.

وتمر الدقائق الأخيرة وسط ضغط مكثف من لاعبي الأهلي بحثًا عن الهدف الأول حتي يطلق جهاد جريشة حكم المباراة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.