تركي آ؟ل الشيخ يوجه الشكر لجمهور ألميريا "صور"

تركي آل الشيخ يوجه الشكر لجمهور ألميريا صور

السبت 17 أغسطس 2019

كتب علي أحمد

أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، بموقف الجمهور الإسباني خلال المباراة .



وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : شكراً جمهور الميريا.

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ورفع الجمهور الإسباني لفتات شكر وتحية للمستشار السعودي الذي أعاد الحياة الى النادي الإسباني من خلال العديد من الصفقات المميزة التي أبرمها النادي خلال الانتقالات الصيفية .

جدير بالذكر أن نادي ألميريا حقق اليوم فوز كبير على نادي ألباسيتي في دوري الدرجة الثانية الإسباني.