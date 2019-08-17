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تركي آ؟ل الشيخ يوجه الشكر لجمهور ألميريا "صور"

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علي أحمد 0 تبليغ

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تركي آل الشيخ يوجه الشكر لجمهور ألميريا صور

السبت 17 أغسطس 2019

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تركي آ؟ل الشيخ يوجه الشكر لجمهور ألميريا

كتب

علي أحمد

أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ومالك نادي ألميريا الإسباني، بموقف الجمهور الإسباني خلال المباراة .

 

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : شكراً جمهور الميريا.

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ورفع الجمهور الإسباني لفتات شكر وتحية للمستشار السعودي الذي أعاد الحياة الى النادي الإسباني من خلال العديد من الصفقات المميزة التي أبرمها النادي خلال الانتقالات الصيفية .

 

جدير بالذكر أن نادي ألميريا حقق اليوم فوز كبير على نادي ألباسيتي في دوري الدرجة الثانية الإسباني. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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