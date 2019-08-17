السيتي يتعادل مع توتنهام ويترك الصدارة مبكرا السبت 17 أغسطس 2019 كتب علي أحمد تعادل حامل اللقب مانشستر سيتي للمرة الأولى هذا الموسم، مع ضيفه توتنهام 2-2 مساء السبت على ملعب "الاتحاد" ضمن الجولة الثانية.

وسجل هدفي مانشستر سيتي كل من رحيم سترلينج (20) وسيرجيو أجويرو (35)، فيما أحرز إريك لاميلا (23) ولوكاس مورا (56). وبهذا الفوز، يرتقي رصيد سيتي وتوتنهام إلى 4 نقاط لكل منهما بفارق نقطتين عن ليفربول وأرسنال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيتي يتعادل مع توتنهام ويترك الصدارة مبكراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.