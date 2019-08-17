السد يتوج بكأس السوبر القطري على حساب الدحيل

السبت 17 أغسطس 2019

حقق نادي السد القطري كأس الشيخ جاسم "السوبر القطري"، بعد فوزه على الدحيل (1-0)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.



سجل علي أسد هدف السد والمباراة الوحيد في الدقيقة 13 من زمن المباراة.

جاءت المباراة جيدة المستوى تبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، وإن كانت نسبة سيطرة السد كانت أكثر إلى حد ما من الدحيل.

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ونجح السد في تسجيل هدف مبكر وحافظ عليه حتى نهاية المواجهة، رغم محاولات الدحيل الكثيرة على مدار الشوطين.

وشهدت المباراة طرد كل من لويس مارتن جونيور وعاصم مادبو لاعبي الدحيل بعد التدخل العنيف على سالم الهاجري والإسباني جابي لاعبي السد.

بهذا الفوز، واصل السد تفوقه على الدحيل، بعدما أطاح به قبل أيام قليلة من دوري الأبطال الآسيوي عقب الفوز عليه (2-1) في مباراة العودة بدور الـ16 بالبطولة القارية، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل (1-1).