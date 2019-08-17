شكرا لقرائتكم البرتغال بوابة منتخب مصر للصعود لنهائي مونديال اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن البرتغال أصبحت بوابة أحفاد الفراعنة للوصول إلى المنصات العالمية فى كأس العالم، بعدما نجح ناشئين اليد فى إقصائها بنتيجة 41 / 36 فى نصف نهائى مونديال مقدونيا ويقام لقاء النهائى فى السادسة مساء غدا الأحد بين مصر و الفائز من لقاء ألمانيا و الدنمارك المقام حاليا. وسبق ونجح منتخب الشباب فى حصد الميدالية البرونزية مؤخرا فى مونديال أسبانيا بالفوز على البرتغال بفارق 10 أهداف بنتيجة 37 / 27 فى لقاء تحديد صاحب المركزين الثالث و الرابع . تأهل منتخب ناشئى كرة اليد إلى نهائى مونديال مقدونيا بعد إقصاء البرتغال فى نصف النهائى بعدما تأهل إلى هذا الدور بالفوز على ايسلندا بنتيجة 35 / 31 فى دور الـ 8 أول أمس الخميس قبل أن يحصل على راحة أمس الجمعة وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16

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