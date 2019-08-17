شكرا لقرائتكم منتخب رجال الطائرة الشاطئية يخسر أمام موريتانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب رجال الكرة الطائرة الشاطئية أمام نظيره الموريتانى بنتيجة 2/1 فى الفترة المسائية بثانى أيام منافسات الشاطئية بدورة الألعاب الأفريقية المقامة فى المغرب. Advertisements و تلقى منتخب مصر للرجال الخسارة أمام نيجيريا بنتيجة 2 / 1 فى الفترة الصباحية بينما نجح منتخب السيدات فى الفوز على موزمبيق 0 / 2 قبل أن يلتقى السنغال فى الفترة المسائية. ويقع منتخب السيدات فى المجموعة الرابعة التى تضم كلا من،موزمبيق والنيجر والسنغال، بينما تضم مجموعة الرجال منتخبات كلا من، موزمبيق وموريتانيا ونيجيريا.

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