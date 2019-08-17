شكرا لقرائتكم 15 دقيقة.. بداية سريعة من الأهلي وبيراميدز.. والتعادل السلبي سيد الموقف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفرض التعادل السلبي نفسه على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي تجمعهما مساء اليوم السبت على إستاد برج العرب ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

جاءت البداية سريعة من جانب الفريقين الذين عبرا عن نفسهما في رغبتها لشن هجوم على مرمى الفريق المنافس ومباغتة دفاعاته ، حيث اعتمد الأهلي على الطرفين في اختراق دفاع خصمه بينما اعتمد بيراميدز على العمق لضرب خطوط الأحمر والوصول إلى مرمى الشناوي.

وكانت الجبهة اليسرى للأهلي هي الأخطر في الدقائق الأولى في ظل يقظة علي معلول ورمضان صبحي، واللذين هددا مرمى بيراميدز في أكثر من كرة ، فيما لم يستغل أزارو تمريرة مميزة من حسين الشحات في الدقيقة الخامسة ولم يحسن التعامل معها لتصل إلى أقدام لاعب بيراميدز.

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فيما شهدت الدقيقة السابعة أول تهديد على مرمى الشناوي من تسديدة عبد الله السعيد الذي لعب ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في اتجاه المرمى مباشرة ولكنها تمر خارج المرمى على يمين مرمى الأهلي.

وظهر التحفظ الدفاعي على أداء الفريقين في الربع ساعة الولى من اللقاء، خشية من استقبال مرماهم هدف مبكر، وهو ما دفع الفريقين لتأمين الخط الخلفي بشكل محكم ، ودفع الفريقين للاعتماد على الكرات الطولية في شن خطورة على الخصم.