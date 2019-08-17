شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وبيراميدز .. أزارو يضيع هدفين.. وجريشة يثير الجدل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على إستاد برج العرب ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

جاءت البداية سريعة من جانب الفريقين الذين عبرا عن نفسهما في رغبتها لشن هجوم على مرمى الفريق المنافس ومباغتة دفاعاته ، حيث اعتمد الأهلي على الطرفين في اختراق دفاع خصمه بينما اعتمد بيراميدز على العمق لضرب خطوط الأحمر والوصول إلى مرمى الشناوي.

وكانت الجبهة اليسرى للأهلي هي الأخطر في الدقائق الأولى في ظل يقظة علي معلول ورمضان صبحي، واللذين هددا مرمى بيراميدز في أكثر من كرة ، فيما لم يستغل أزارو تمريرة مميزة من حسين الشحات في الدقيقة الخامسة ولم يحسن التعامل معها لتصل إلى أقدام لاعب بيراميدز.

فيما شهدت الدقيقة السابعة أول تهديد على مرمى الشناوي من تسديدة عبد الله السعيد الذي لعب ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في اتجاه المرمى مباشرة ولكنها تمر خارج المرمى على يمين مرمى الأهلي.

وظهر التحفظ الدفاعي على أداء الفريقين في الربع ساعة الولى من اللقاء، خشية من استقبال مرماهم هدف مبكر، وهو ما دفع الفريقين لتأمين الخط الخلفي بشكل محكم ، ودفع الفريقين للاعتماد على الكرات الطولية في شن خطورة على الخصم.

وهدد عبد الله السعيد مرمى الأهلي في الدقيقة 19 ولكن ارتطمت الكرة في أحد مدافعي الفريق الأحمر وتصل سهلة إلى يدي الشناوي.

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وواصل أزارو مسلسل إهدار الفرص في الدقيقة 21 عدما فشل في التعامل مع تمريرة صالح جمعة المنظمة من الجبهة اليمنى بعدما شق طريقه في دفاعات بيراميدز من وسط الملعب، حيث سددها أزارو كعادته في قدم مدافع بيراميدز.

وجاءت أخطر هجمات الأهلي في الدقيقة 24 من تسديدة رمضان صبحي المباشرة من داخل منطقة الجزاء ، والتي أنقذها أحمد الشناوي بعدما كانت في طريقها إلى الزاوية اليسرى لمرمى بيراميدز، وفرض الأهلي سيطرته على مجريات اللعب بحثا عن هدف التقدم.

وأضاع وليد أزارو هدف محقق للأهلي في الدقيقة 33 بعد تمريرة سحرية من صالح جمعة ضرب بها دفاع بيراميدز، ولكن لم يستغلها أزارو الذي انفرد بالمرمى ، ولكنه سددها بجوار القائم الأيمن لأحمد الشناوي.

وشهدت الدقيقة 40 اعتراض من لاعبي الأهلي لعدم احتساب جهاد جريشة حكم اللقاء ركلة جزاء نتيجو ارتطام الكرة بيد عبده لومالا لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء، ولكن أشار جريشة باستكمال اللعب، وحصل أيمن أشرف على أول إنذارات اللقاء في الدقيقة 41 نتيجة شد لومالا

وأنقذ محمد الشناوي كرة خطيرة في الدقيقة 43 من تسديدة عبد الله السعيد من ركلة حرة مباشرة، حيث حولها إلى ركلة ركنية، وتشهد الدقيقة الأخيرة جدلا نتيجة ارتطام تسديدة رمضان صبحي في يد علي لطفي، ولكن الحكم المساعد تدخل واحتسب الكرة تسلل بداعي وجود علي معلول من بداية اللعبة في منطقة التسلل، ويستمر التعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.