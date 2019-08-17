شكرا لقرائتكم الأهلى ضد بيراميدز .. "كوبرى شوارع" من معلول بين قدمى عبد الله لومالا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استخدم التونسى على معلول جناح الأهلى، مهاراته الخاصة ومرر الكرة من بين قدمى عبد الله لومالا لاعب بيراميدز "كوبرى شوارع" فى الدقيقة 28 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في دور الـ16 لكاس مصر.
ويضم تشكيل الاهلي ، كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: علي معلول وايمن اشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني، خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ورمضان صبحي وصالح جمعة، خط الهجوم: وليد ازارو.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. احمد الشناوي، احمد ايمن، علي جبر، محمد فتحي، ايريك تراوري، رجب بكار، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، محمد حمدي، عبد الله لومالا واحمد علي.
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