شكرا لقرائتكم المصارع حسن حسن ينافس على برونزية بطولة العالم باستونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينافس حسن حسن لاعب منتخب المصارعة على الميدالية البرونزية بمنافسات وزن 72 ببطولة العالم للشباب و التى تقام باستونيا. Advertisements وكان اللاعب قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة لكنه خسر أمام لاعب روسيا ومن المقرر أن يلعب أدوار ترضية على الميدالية البرونزية التى يسعى اللاعب إلى حصدها. يذكر أن لاعبى منتخب المصارعة قضوا أجازة عيد الاضحى بأستونيا حيث غادرت البعثة الأسبوع الماضى لخوض منافسات البطولة المقامة حاليا.

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