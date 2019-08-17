شكرا لقرائتكم الشناوي ينقذ شباك بيراميدز من تسديدة رمضان صبحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدى أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز، لتسديدة رمضان صبحى لاعب الأهلى، التى كاد أن يسجل منهما الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 25 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في دور الـ16 لكاس مصر.

ويضم تشكيل الاهلي ، كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: علي معلول وايمن اشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني، خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ورمضان صبحي وصالح جمعة، خط الهجوم: وليد ازارو.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. احمد الشناوي، احمد ايمن، علي جبر، محمد فتحي، ايريك تراوري، رجب بكار، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، محمد حمدي، عبد الله لومالا واحمد علي.