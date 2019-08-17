شكرا لقرائتكم حسن حمدى يساند الأهلى أمام بيراميدز فى برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق علي حضور مواجهة الأهلي وبيراميدز المقرر انطلاقها بعد قليل علي ملعب برج العرب والتي تأتي ضمن مباريات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر. وكان لاسارتي قد اعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز والذي جاء كالتالي : حراسة المرمى : محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع : علي معلول وايمن اشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ورمضان صبحي وصالح جمعة خط الهجوم : وليد ازارو. فيما يجلس غلي دكه البدلاء ياسر ابراهيم وعلي لطفي ومحمد مجدي قفشة واحمد الشيخ واحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور اجاي.

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